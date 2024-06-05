八貫表示，5月合併營收年月回升，航太救生及軍工亦維持上月出貨表現，另戶外與醫療產品啟動急單拉貨動能，帶動兩大產品線5月業績有好的出貨表現所致。
八貫指出，由於美國消費者需求水準、聯準會降息時機及美國總統選舉結果等不確定性因素，以致主要客戶的採購策略仍維持謹慎保守，其中戶外及醫療產品線評估今年成長性恐不如預期，偏重以急單方式為主。
八貫強調，因5月戶外及醫療客戶以急單拉貨致營收回升，使得第二季營收預期與去年同期相當，但就目前來看，第三季仍舊不明朗，公司也仍持續努力期許營收穩定。
八貫(1342)5月營收2.4億元，較4月與去年同期分別增加33.1%與33.7%，主要是因公司配合客戶急單需求，戶外與醫療產品線同步放大拉貨挹注，而航太救生與軍工產品線亦保持穩健出貨表現。八貫預計，第二季營收將會與去年同期相當，惟現階段第三季仍不明朗。
八貫表示，5月合併營收年月回升，航太救生及軍工亦維持上月出貨表現，另戶外與醫療產品啟動急單拉貨動能，帶動兩大產品線5月業績有好的出貨表現所致。
八貫指出，由於美國消費者需求水準、聯準會降息時機及美國總統選舉結果等不確定性因素，以致主要客戶的採購策略仍維持謹慎保守，其中戶外及醫療產品線評估今年成長性恐不如預期，偏重以急單方式為主。
八貫強調，因5月戶外及醫療客戶以急單拉貨致營收回升，使得第二季營收預期與去年同期相當，但就目前來看，第三季仍舊不明朗，公司也仍持續努力期許營收穩定。
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