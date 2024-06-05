八貫表示，5月合併營收年月回升，航太救生及軍工亦維持上月出貨表現，另戶外與醫療產品啟動急單拉貨動能，帶動兩大產品線5月業績有好的出貨表現所致。

八貫指出，由於美國消費者需求水準、聯準會降息時機及美國總統選舉結果等不確定性因素，以致主要客戶的採購策略仍維持謹慎保守，其中戶外及醫療產品線評估今年成長性恐不如預期，偏重以急單方式為主。

八貫強調，因5月戶外及醫療客戶以急單拉貨致營收回升，使得第二季營收預期與去年同期相當，但就目前來看，第三季仍舊不明朗，公司也仍持續努力期許營收穩定。