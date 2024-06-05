本次台灣大藉由科技力與產業經驗，針對慈濟體系職員和志工與其二等親屬，推出「您辦多少、我捐多少」共善資費專案，台灣大提撥第一個月的月租費作為共善金，未來將運用共善金，捐贈偏鄉學童平板，提升數位培力；協助中小企業導入「OP開店包」等智慧解決方案，緩解全台勞動力短缺問題，提升店家競爭力，助力地方創生；同時協助長照產業導入「行動市話」，讓常常需要外出探訪的照顧服務員，不受距離限制，服務電話不漏接。

林之晨表示，其實在併購台灣之星就發現它們有慈濟方案，希望可以多多益善，讓善心可以繼續，期望善用台灣大科技的力量， 降低風險的發生，慈濟慈善事業基金長期推動各項慈善、醫療、教育及人文活動，與台灣大價值觀高度契合。台灣大以「數位培力 科技共融」為核心，運用科技，推升企業獲利與永續發展雙軌成長。本次成為慈濟慈善事業基金會公益夥伴，加入慈濟《企業共善計畫》平台，發揮資通訊產業影響力發起三大共善行動，共同致力於數位賦能、幫助偏鄉中小企業發展。

台灣大中小企業事業副總經理林德偉表示，初步統計，慈濟志工加上其二等親約有40~50萬人。本次針對慈濟員工和親屬推出專屬資費，台灣大提撥首月之月租費作為共善金，捐贈偏鄉學童平板，挹注數位載具學習資源，提供就學補助；面對台灣人口結構少子化、高齡化，造成勞動力短缺，協助偏鄉中小企業、長照產業，導入行動市話、OP開店包等智慧解決方案。