今年新成立的5檔台股ETF包括群益科技高息成長(00946)、兆豐電子高息等權(00943)、野村趨勢動能高息(00944)、元大台灣價值高息(00940)、統一台灣高息動能(00939)，清一色都是月月配高息型，這五檔高人氣的台股ETF上市後表現更引人注目，在受益人數表現部分，00946一枝獨秀，成立以來週週增，人氣扶搖直上。

而若以總受益人數來看，至5月31日止，台股ETF總受益人數前5名分別為：國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、元大台灣價值高息(00940)、群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)。00878和0050的受益人數均突破百萬人，而00940的受益人數約99萬餘人，至於00919和00929的受益人也都分別在70萬人之上。

群益科技高息成長ETF(00946)經理人洪祥益表示，在AI趨勢加持下，台股頻創新高，台灣在半導體方面更擁有完整的上、中、下游產業鏈，也是當前各國高速發展AI下的重要技術合作與供應夥伴，故電子股既是台灣所有產業中獲利與成長性最強的產業，在股利發放金額上也最為大方，科技股今年料進入EPS加速成長期，電子股後市表現亮眼，現階段正是進場布局好時機。不過目前台股上市融資水位處於高檔，仍須提防大盤漲多後的修正風險，較佳投資策略仍為分批佈局，以AI相關供應鏈科技股為主軸，搭配復甦型谷底回升的產業，均衡配置參與本波台股多頭行情。