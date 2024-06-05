長榮航空與乾杯集團合作，將推出全新米其林星級機上餐點。（蔡明亘攝）

長榮航空今宣布與台灣最大燒肉品牌乾杯集團合作，將推出全新米其林星級機上餐點，特別選在今乾杯集團25周年舉行發表會，7月1日起供應於台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖及紐約航線，全機皇璽桂冠艙、豪華經濟艙和經濟艙三艙等，分別吃得到「老乾杯日本A5宮崎和牛特選牛排」、「招牌雞釜飯」；「老乾杯日本A5和牛燒肉飯」、「老乾杯日式和牛漢堡排飯」及「乾杯經典牛五花燒肉飯」，再添空中美味新篇章。

長榮航空總經理孫嘉明表示，為提供旅客更頂級多元的空中饗宴，這次與有「台灣燒肉界祖師爺」美稱的乾杯集團合作，且旗下「老乾杯」更是全球首間獲米其林星級殊榮的燒肉餐廳，這次合作雙方經歷近1年時間研發，共同設計色香味俱全的機上和牛餐點，不只皇璽桂冠艙，豪華經濟艙與經濟艙旅客也都能滿足味蕾享受。

長榮航空與乾杯集團合推全新機上餐，7月1日起供應於台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖及紐約航線。（蔡明亘攝）

乾杯集團董事長平出莊司說，為將令人感動的和牛美味推廣到全球，集團外販事業服務於各界業者，提供高品質牛肉與料理專業，成為肉品最佳後盾，這次與國際具指標性的長榮航空合作，將集團對頂級和牛的講究與老乾杯星級美味躍上雲端，讓飛往世界各地的旅客，在旅途中能透過和牛美味，得到味蕾與內心的滿足感。

皇璽桂冠艙網路獨享餐提供「老乾杯日本A5宮崎和牛特選牛排」及「招牌雞釜飯」，使用連續奪下4屆日本和牛奧運會冠軍的宮崎牛沙朗部位，搭配老乾杯特製馬鈴薯泥與精選配菜，豐腴多汁與柔嫩的口感，咀嚼出層層的牛脂香氣，展現全球首家米其林摘星燒肉對美味的極致追求。

此外，老乾杯創始的獨家招牌雞釜飯推出至今好評不斷，以生米與雞高湯一起炊煮的釜飯，每一粒米保有Q彈口感也充滿濃郁的雞肉香氣，搭配口味清爽的台灣雞腿肉，成功在飛機上復刻出老乾杯長期熱銷的必點佳餚。

豪華經濟艙與經濟艙餐點也華麗升級，豪經艙推出和牛等級餐點「老乾杯日本A5和牛燒肉飯」與「老乾杯日式和牛漢堡排飯」，經濟艙則推出「乾杯經典牛五花燒肉飯」，為旅客的旅程增添一份難忘的美味記憶。

老乾杯日本A5和牛燒肉飯透過精準火候的煎烤，可充分品嚐到日本A5和牛的香甜油花與軟嫩口感，搭配乾杯燒肉醬、獨家自製韓式甘辛口味泡菜，是最強的白飯殺手；超人氣的老乾杯日式和牛漢堡排飯是100％使用日本與澳洲和牛絞肉，以黃金比例混和製作，配上秘製酸甜鐵板淋醬及蝦夷蔥，重現道地經典日式風味；乾杯經典牛五花燒肉飯則運用BBQ夢幻單品牛五花，餐點開發期間特別研究各式厚薄度的肉片進行多次測試與比較，擇定軟硬適中的最佳口感，再搭配上乾杯秘製燒肉醬、自製泡菜與經典鹽蔥醬，每一口都為旅程增添愉悅的滿足感。

為慶祝長榮航空與乾杯集團強強聯手將頂級燒肉餐點推上雲端，7月1日至8月31日推出「搭長榮享乾杯」活動，活動期間搭乘長榮航空，持登機證至全台「老乾杯」或「乾杯燒肉居酒屋」用餐，即可享精選燒物－西班牙伊比利豬招待一份。

至於未來是否有機會在其他航線供應，孫嘉明表示，有在規畫，但還是要看整體供應情形以及旅客對新餐點的回饋狀況。現場媒體詢問機票票價，孫嘉明說，機票價格與市場供需有關，目前和疫情前相比較高，目前國人最喜愛的東北亞需求最強，北美和歐洲航線訂位狀況也不錯，東南亞國人也愛去，加上最近泰國免簽延6個月，赴泰國旅遊也是相當多。

長榮航空表示，始終致力於提供旅客優質搭機體驗，並秉持兼具傳統與創新的餐點設計理念，現行除了米其林三星主廚中村元計的京懷石料理、中餐廚界教父黃清標大師的譚府宴、与玥樓頂級粵菜、鼎泰豐等堅強美饌陣容。這次加入老乾杯米其林星級燒肉及乾杯系列空中饗宴，肯定能讓機上餐點選擇更多樣化，未來將持續推陳出新，讓吃不再乏味、喝不再單調，享受空中美食的愉悅氛圍。提醒旅客完成訂位購票後，別忘了於班機起飛前21天至24小時於長榮航空全球資訊網或手機APP預選喜愛的餐點。