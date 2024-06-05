孫安佐日前驚爆在泰國呼麻、私闖民宅遭逮，接著又傳出遭下蠱，出面受訪時更是全程精神恍惚，也讓一家三口昔日互動再度成為話題。除了孫安佐到11歲時還要摸狄鶯胸部入睡之外，有網友爆料狄鶯還曾帶著孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」，而且一親就是3個小時。

孫安佐近年來多次脫序行徑，被網友指出與狄鶯過度溺愛脫不了關係，如今有關他們一家三口互動的影片，再度被網友挖出，像是狄鶯曾大方分享與兒子孫安佐同床共眠到15歲。某次被好友王彩樺爆料孫安佐已經11歲，疑似還要摸著狄鶯胸部才能入睡，對此，同為來賓的狄鶯本人不僅未否認，還強調是「用捧的而非觸摸」，讓在場所有人震驚不已。

狄鶯表示不僅與孫安佐共眠到15歲，更強調兒子得要摸她胸部才能入睡。（圖／中時資料照）

沒想到又有網友爆料，狄鶯於2005年時，曾帶著當時年紀僅5歲的孫安佐參加馬拉松接吻大賽，由於所有參賽者幾乎都是跟另一半出賽，狄鶯跟孫安佐組成的「母子檔」，自然格外受到關注。由於比賽內容一親就是長達3小時，而且嘴巴不能分開，讓網友直呼過於荒唐。

YouTuber鬼哥日前推測孫安佐自幼起，在雙親過度溺愛環境下成長，又或者長期籠罩在雙親陰影下，導致為了急於保護自己，才想與現實世界脫節，進而創作出自己的世界觀，進而產生反社會人格，甚至向他喊話：「不跳太過分，媽媽只是想要對你提供幫助」，但也不忘提醒狄鶯要適時放手，不要讓兒子淪為外界笑柄或媽寶。

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