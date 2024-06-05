輝達執行長黃仁勳計畫在台灣設立研發中心，雲林縣長張麗善5日表示雲林虎尾高鐵產業專區有近10公頃，土地沒有問題，且不缺水電、人才，交通上有高鐵與麥寮港，還有許多美食與夜市，條件非常適合，雲林爭取研發中心絕對不缺席、不落人後，已透過關係嘗試與黃仁勳聯繫，加強溝通行銷雲林。

雲林縣議會進5日進行總質詢，議員林岳璋、蔡東富針對縣府是否爭取輝達來雲林投資進行質詢，張麗善表示輝達將在台灣設立人工智慧超級電腦中心與AI研發中心，她一直很關注，上網觀看黃仁勳直播，藉此了解AI產業的發展，目前有許多縣市爭取研發中心，雲林縣團隊也積極動員，努力爭取中。

張麗善提到，雲林不缺水、不缺電、不缺人才，土地方面，有9.6公頃虎尾高鐵產業專區可供利用，距虎尾鎮市區很近，生活機能方便；交通上專區距高鐵虎尾站車程僅五分鐘，可快速聯結桃園機場；海運有麥寮港，陸海空都很便捷，可說是最適合未來高科技產業進駐的基地，希望黃仁勳執行長能多加考慮。

張麗善說，這幾年縣府團隊全力在雲林擘畫高科技產業的未來藍圖，包括巨型整合垂直產業鏈的高科技產業園區，有2000公頃的台糖單一地主土地可供利用，進駐企業日後隨時能夠加以擴廠，之前縣府積極爭取台積電設廠，現在也希望輝達研發中心能落腳雲林縣，讓雲林逐漸轉型為農業科技大縣。

張麗善提到，看黃仁勳執行長的直播，談到ChatGPT可以詢問很多事，所以她也透過ChatGPT詢問「雲林縣要邀請黃仁勳執行長來設置研發中心，條件是不是能夠符合？」，結果得到的答案是「這是一個最好的基地，未來非常有潛力」，並列舉生活機能、產業專區、用水用電、麥寮港等各種優勢。