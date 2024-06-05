端午連假雨將更多，天氣風險分析師林孝儒表示，受華南雲雨區與鋒面南下接力影響，明天至端午假期天氣連5天不穩定，全台有雨，午後山區有雷雨機率，尤其周六至下周一端午連假北方鋒面南下，雨更多，北部不排除受鋒前雲系影響，時有短暫陣雨，中南部不定時有短暫雷陣雨。

林孝儒今天在臉書指出，明天（6日）台灣環境偏東至東南風，伴隨華南雲雨區東移影響，各地天氣持續陰沉，有較廣泛的短暫雨。午後中南部山區仍有些對流發展機會，帶來短暫陣雨。氣溫方面，由於雲量多且有降雨，預測北部及東北部高溫約24～28度較涼爽，中南部及花東高溫27～31度，各地低溫19～23度。

林孝儒說，周五（7日）起華南雲雨區逐漸減弱，大致上降雨影響不大，然而周五開始轉為偏暖的南風環境，各地氣溫回升，高溫27～32度較悶熱，且午後配合熱力作用影響，各地山區有短暫陣雨或雷雨，注意較大雨勢。

林孝儒表示，周六至下周一（8～10日）端午3天連假期間，北方鋒面南下靠近至台灣北部海面擺盪，天氣更不穩定、雨更大，各地有短暫雷陣雨以外，北部不排除受鋒前雲系影響，時有短暫陣雨，屆時仍要視對流發展情況；此外台灣附近轉西南風，風速不強但水氣多，迎風面中南部不定時有短暫陣雨，提醒明起一路至端午假期天氣都不太穩定，多加留意天氣變化，攜帶雨具。