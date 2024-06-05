儒鴻日前法說時，董事長洪鎮海就預測，第二季可望優於首季，其中，布料可望雙位數成長、成衣動能更強；第三季差距不會太大，第四季會進一步向上，全年維持雙位數成長的展望。大客戶NIKE訂單有略微上調，Lululemon持穩，至於今年看好的6個新客戶，營收比重約12-13%，全年可望達15%，明年將進一步大增至30%，也將帶動明年營收雙位數成長、並超越2022年新高397億元。

外資近期報告也將儒鴻目標價上調到735元。認為儒鴻2024年第一季度的毛利率達到29.4%，高於2023年第一季度的28.4%。展望未來，預計儒鴻將繼續實現強勁的利潤率表現，原因包括：1、新客戶銷售占比提高；2、利用率改善；3、受惠於中國大陸上游供應的增加，有利的原材料（聚酯、尼龍等）成本環境。總體而言，儒鴻的毛利率將從2023年的31.4%擴大至2024年的31.6%和2025年的32.1%。