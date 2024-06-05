蔡明忠談到，黃仁勳是一個非常有魅力企業領導人，「堪比賈伯斯、甚至超越賈伯斯」，自己與黃仁勳之前就有私下見過面，而首次見面是在台積電(2330)創辦人張忠謀90歲大壽生日宴會上。

蔡明忠在論壇中談到，台灣大自2020年即與NVIDIA成為長期合作夥伴，共同打造的「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲服務，讓數十萬的玩家不須配備高階硬體設備，就能擁有逼真的遊戲聲光效果、流暢的雲端遊戲體驗。面對AI在全球帶來變革的這場戰役，台灣大持續與NVIDIA共同攜手掌握AI商機，將AI運用在雲端遊戲等娛樂內容、設計與製造產業、人工智慧與機器學習等專業領域，在AI時代開啟遊戲服務全新體驗及更多無限可能。

蔡明忠表示，台灣大與NVIDIA共同打造「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務，更於去年推出「鈦金方案」，讓玩家可透過雲端中的GeForce RTX 3080等級伺服器，跨越裝置限制，透過串流暢玩PC遊戲與各類型的精細繪圖的遊戲大作，並在1440P或最高4K解析度下，享有高達120FPS的視覺體驗，同步提供NVIDIA RTX獨有的光線追蹤技術，以及深度學習超高取樣季數(DLSS)，使用AI人工智慧提升玩家遊玩體驗，從較低的解析度輸入內容，輸出較高解析度的畫面，藉此提升所有 GeForce RTX GPU 的效能，帶來逼真的遊戲聲光效果與流暢的雲端遊戲體驗。自推出「鈦金方案」後，台灣大GeForce NOW用戶數持續攀升，付費用戶數成長近20%，日活躍用戶成長近50%。