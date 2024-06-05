夏季嗑海鮮正對時，迴轉壽司品牌看好清爽海味品項買氣旺，特別在此刻換新菜單，不只有新壽司登場，經典商品也有降價促銷，替夏日饗宴增添多樣選擇。

壽司郎攜手cama cafe推「咖啡芒果聖代」只賣19天，120元。（壽司郎提供／朱世凱台北傳真）

壽司郎歡慶來台第6年，主推新品包括「鮭魚卵海鮮3貫」、「日本產白魽」等，不同時段還有特定品項折扣，像是9日前2S大尺寸「日本產貝柱」原價60元、現在只要50元；10日至18日「6周年鮪魚大腹」原價80元、特價40元，等同打對折；此外，品牌也聯名cama cafe推「咖啡芒果聖代」，最初入口的是鮮甜芒果與濃郁咖啡冰淇淋搭芒果果肉，中間則為海綿蛋糕加鮮奶油，最下層是芒果碎冰及帶點苦味的咖啡凍，層次豐富；壽司郎表示，自家客群多為25至40歲上班族與家庭客，而既有甜點一直是自家銷售前段班，這次合作有望提升1至2成客流量。

藏壽司12日起推 7款清爽海味組合的「盛夏特選」。（藏壽司提供／朱世凱台北傳真）

藏壽司12日起推7款清爽海味組合的「盛夏特選」，包括「香檸岩鹽北海道帆立貝」嚴選來自北海道的帆立貝，撒喜馬拉雅產的玫瑰鹽與清新的香檸風味點綴；6月17日及7月1日還加碼推兩波滿額贈活動，包含角落小夥伴托特袋、透明玻璃圓盤有機會帶回家。