本月(10)日迎來端午節，不少家庭都會吃粽子、掛艾草應景，各地也會舉辦划龍舟等傳統活動。不過今年是龍年，剛好遇到「無春年」，又稱為「寡婦年」，究竟會有哪些禁忌？而犯太歲的4生肖又可以如何轉運？民俗專家廖大乙接受《中時新聞網》訪問做出解析。

龍年碰「無春年」4生肖逢凶轉運 民俗專家警告 ：禁人與人的連結

今年是龍年，又遇到每三年一次的「無春年」，照理說在農曆年內要有立春，但今年在去年兔年尾就立春。廖大乙解釋，「無春年就是沒有陽光，所以會比較陰，在端午節當天，可利用肉粽來改運」。

民俗專家廖大乙傳授粽子轉運方法。(廖大乙提供)

今年龍年犯太歲的生肖為屬龍、狗、牛、羊，廖大乙解析，「你可能在前半年的婚姻、感情、事業、健康較不順遂，端午節當天買整一串粽子，10或12顆送給朋友，把粽子一顆一顆的繩結解開來，即代表逢凶化吉，提升整體運勢」。

廖大乙表示，將粽子的繩結解開，即代表逢凶化吉、提升運勢。(游定剛拍攝)

端午節是一年當中，陽氣急升、最旺的一天，而廖大乙強調，「當天最忌諱就是24小時內，最好不要人與人的連結，因為陽太強、陰較弱，若陰陽沒有協調好、磁場易亂，會導致下半年諸事不順」。另外服裝方面，「最忌諱穿黑色衣服，因較陰暗影響運勢，盡量穿白色、金黃色迎接陽氣興旺，可帶來人緣、貴人及財運」。

端午節不少家庭都會買粽子應景。(游定剛拍攝)

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