以花東地區來說，交通部為了振興觀光，推出多項國旅補助，自由行旅客只要入住花東旅宿即可享每房最高補助1000元，若以富邦信用卡刷卡消費入住花蓮秧悦美地度假酒店，除了享有獨家優惠房價，還贈二三食集「綠色餐悅性套餐」乙份，既省開銷又能支持「綠色旅遊」，可謂一舉兩得。另外，還有台灣好行花東路線免費搭乘、TaiwanPASS 台鐵通用版2 人同行 1 人免費等多種優惠，加上富邦卡提供的各項行程、住宿、交通和餐飲優惠，能省下數千甚至上萬元旅費，用對荷包最友善的方式完成美好台灣行。

北富銀表示，今年不光國外旅遊熱度不減，國內旅遊更是持續看旺，觀察本行信用卡國內旅遊相關消費，包含飯店、餐飲、交通等項目，在今年第一季簽帳金額已出現40％以上成長，顯示國人對旅遊休閒的重視。

隨著暑期旅遊旺季到來，富邦信用卡也推出豐富的旅行回饋，卡友可依行程搭配運用，讓卡片使用效益最大化。以富邦J卡來說，提供易遊網、可樂旅遊、雄獅旅遊、東南旅遊、山富旅遊、Agoda、trip.com、hotels.com等指定旅行社和訂房網最高6％回饋，安排行程用J卡超實用。

如果是富邦Costco卡友，則可享有高鐵／臺鐵購票最高12％回饋，以及君悅酒店、台北艾麗酒店、君品酒店、新竹國賓大飯店、台中日月千禧酒店等頂級飯店用餐享75折起優惠，能降低不少交通和餐飲上的開銷。momo卡則特別與KKday合作，KKday消費享最高10％回饋，歐美紐澳地區商品再享最高89折。出遊時如果需要小黃接送，使用momo卡在台灣大車隊、Uber平台叫車，也享最高5％ momo幣回饋，為旅程帶來更多驚喜。

此外，持富邦信用卡在台中李方艾美酒店、H2O水京棧國際酒店和台南遠東香格里拉酒店指定餐廳用餐，可享最高85折優惠；到中租、和運及ASAP富豪租車，再享最高6折優惠，有國內旅遊計畫的民眾不妨善加利用。