握有今年中職季中選秀「狀元籤」的富邦悍將目前針對選秀已開過初步會議，領隊林華韋表示，會等玉山盃結束後會再展開近一步討論，對於首選張育成僅說「會再評估」，但確定狀元確定是旅外球員，「應該是不會有什麼萬一。」

目前已有吳念庭、張奕表態要投入中職選秀，效力響尾蛇隊旅美好手陳聖平也傳出有意回台發展，但牽動選秀佈局最大關鍵還是在於張育成，「都有在了解，會持續注意他的狀況，是不是身體恢復健康，公司都有窗口與他的窗口進行意見交換。」

談到今年可能有4位旅外球員投入中職選秀，林華韋認為，球員在過外打拚一陣子後回來台灣發展是生涯過程，對台灣棒球都會起些變化，「像是選秀位置，球迷也會對他們充滿期待，對整個國內棒球應該都是正向的。」

原本外界預估今年應該會是「選秀大年」，但也有不少高中應屆畢業生選擇旅外發展，除了6日將召開加盟運動家隊記者會的平鎮高中投手林維恩，同樣來自平鎮的柯敬賢、黃錦豪也分別將加盟道奇、日職讀賣巨人隊，另外像是張峻瑋、黃仲翔、蕭齊、林柏濬、沈家羲也都有望圓「美」夢，讓中職各隊「看得到吃不到」。

「出色投手都有考慮，只是可惜好像選不到。」林華韋坦言，這些高中好手從去年就有納入評估，但因為國外球隊加入競爭，「本來以為很多人可以選，但現在變得被國外挑走的機會比較大。」

隨著6月28日中職季中選秀會時間逼近，各隊也都陸續「動起來」，龍隊在本週就有舉辦隊內測試賽，林華韋說：「目前我們沒有辦測試賽的想法，就看情蒐、球探部那邊有沒有需要，主要工作都會擺在玉山盃後陸續展開。」