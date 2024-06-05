苗栗縣政府落實體育紮根，積極培訓各項體育團隊，全力支持各項體育運動發展，縣長鍾東錦與立委邱鎮軍特助張朋輝、縣議員陳品安、苗栗縣體育會總幹事周仁聖、苑裡鎮公所機要秘書吳若安、教育處長葉芯慧等人5日接見表揚獲獎選手及教練，感謝學校團隊及教練辛勞的付出，以及選手們平日勤奮訓練勇奪佳績，為苗栗爭光。

今日表揚214位代表苗栗縣參加全國各項體育賽事的優秀獲獎選手、領隊及教練們，項目包括：橋牌、田徑、木球、高爾夫、籃球、排球、樂樂棒球、特奧滑輪溜冰、特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球、特奧田徑、特奧游泳等13種，共勇奪18面金牌、19面銀牌及20面銅牌，表現非常令人激賞。

其中個人賽方面，建功國小劉玟圻同學代表本縣參加全國小學田徑錦標賽榮獲女子組100公尺第3名，殊為不易。另外團體比賽項目，大倫國中女籃獲112學年度甲組聯賽第4名，獎勵金18萬7,500元，為本次縣長接見中獎金最高之團隊。

苗栗縣明仁國中彭毓蓁、黃映瑄、邱歆偉、張以諾、呂濬博、賴子明等6位同學去年獲得U16橋牌國手資格，並於今年五月代表參加在泰國舉辦的「2024第九屆亞太橋藝錦標賽」，預賽時中華隊一路過關斬將，前進冠亞軍決賽。在決賽上，雖不敵原本手預賽中所遇對手，但仍取得歷年參賽最佳成績第2名，為台爭光，縣長希望有機會帶領本縣橋牌選手到上海與對岸選手進行友誼交流賽。

113年全國身心障礙國民運動會5月28日在南投縣圓滿落幕。而本次賽會苗栗縣代表隊大放異彩，共奪得13金15銀12銅的卓越成績，不僅大幅超越111年全障運之表現，於金牌數方面更大幅躍進4面，表現可圈可點。

縣長鍾東錦表示，運動是一種精神，一種不斷超越自我的精神。你們作為本縣的優秀代表，用汗水和努力換來的每一分成績，都是對自己不懈追求的肯定，更是對我們本縣的鼓舞和激勵。你們展現出的毅力、拚搏精神和團隊合作的能力，不僅在賽場上贏得了勝利，在生活中也將成為我們學習的楷模。

鍾縣長指出，本次獎勵金共發放115萬元整，非常恭喜得獎選手亦感謝學校團隊、指導老師和教練們的支持與付出，期許未來將持續培育優秀運動選手及體育團隊，讓每位選手在比賽中能無後顧之憂，全力以赴追求更好的表現，突破自我紀錄，為縣爭光更為國添彩。