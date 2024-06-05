立法院今開始審查《財政收支劃分法》修正草案，並舉辦公聽會，此案預計將是接下來立法院朝野攻防重點。國民黨主席朱立倫直言，財劃法已經討論25年，歷任政府都說要從長計議，只有一個重點，就是中央必須把多拿的那部分拿出來還給地方、還給各縣市政府。

朱立倫今在中常會發表談話時表示，立法院通過再生醫療法、地方民代與村里長的補助待遇，以及原住民禁伐區補償。朱主席表示，期待立法院未來全力推動民生法案。除了再生醫療法以外，包括人工生殖法、80歲以上長輩免巴氏量表、排富之後的老人免健保費，每一項都需要全力推動。

朱立倫表示，財劃法討論了25年，歷任的總統，包括現任的賴清德總統在台南市長任內，都強力主張修訂財劃法。朱俐文更進一步指出，原本中央跟地方的財政收支比例劃分是60：40，「精省」之後則變成將近75％被中央拿走，當時中央也承諾要修法重新分配。

朱立倫強調，唯一的關鍵，就是中央多拿部分，必須還給各縣市政府。先前國民黨團邀請各縣市政府討論後，提出的分配原則，包括優先給弱勢、貧窮的縣市等，但民進黨團竟然說是搶錢、是對抗、是削弱賴清德執政。朱主席表示，賴清德與民進黨25年來都主張修法，相信未來立法院表決時，很多民進黨籍立委會憑著良心支持修法。

朱立倫強調，「整個國家安全戰略當中，缺電是最大的危機」，美方也多次提醒民進黨政府，而民進黨永遠說「台灣不缺電」。朱主席進一步指出，近期最熱門的議題是AI產業發展，輝達NVIDIA已經宣佈要在台灣設廠，建立研發中心、算力中心，請問電從哪裡來？台積電目前已經用了台灣8％的電力，這些都是事實。

朱立倫質疑，現在是台灣經濟發展的關鍵時刻，如果民進黨不願意重新探討能源配比，國民黨與立院黨團一定為台灣未來經濟發展，以及國家安全做最大的考量。否則，「AI夢」未來會變成「BI」，就是台灣的「悲哀」。

此外，針對屏東縣議會議長周典論，朱立倫提到，周議長從去年12月26日收押之後，已經兩次延押，創下特殊的案例。朱主席表示，黨中央、立法院黨團、各地議會都表達嚴正的立場，呼籲司法要公正，勿枉勿縱，不因人設事，不要政治辦案。