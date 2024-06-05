Skoda Octavia系列車款自2021年在台上市至今，以頗具辨識度的內外觀細膩設計、卓越的性能以及先進的主被動安全科技，深受台灣消費者青睞，銷售總數已達近4000台，成為進口旅行車銷售冠軍，其中Combi車型佔比更超過7成。Skoda Taiwan推出限量300組專屬Combi車型的冠軍運動套件，讓這款歐洲智世代旅行車榮耀再升級。

Skoda Taiwan表示，Octavia Combi完美承繼品牌對於旅行車的獨到美學，細膩鋪陳造就捷克獨有身型，靈活空間承載機能，搭配Matrix LED智慧複眼頭燈、HUD投影式平視顯示器、全速域ACC主動式定速跟車系統（具備0~210 km/h的 stop and go功能）、Active Lane Assist車道維持及偏移警示系統、塞車輔助、Front Assist前方輔助系統、Exit Warning開門警示輔助系統、Side Assist車側盲點警示系統以及堪稱同級之最的10具安全輔助氣囊，以豐富的配 備陣容寫下台灣旅行車全新標竿。

這次Skoda Taiwan推出的冠軍運動套件，更以上述優勢作為基礎，有感提升Octavia Combi產品競爭力，並針對1.5 TSI及2.0 TSI 4×4兩款車型推出運動套件升級，分別價值8萬元及5萬元，限量300組免費升級。外觀部分，針對後視鏡護蓋、窗框、前保險桿下氣壩飾條、水箱護罩以及 車頂行李架進行黑化處理，當中1.5 TSI車型更升級為18吋Vega Aero黑化鋁合金輪圈，形塑Octavia Combi更為精 鍊的運動化氣息。

內裝部分，雙前座升級為一體式跑車座椅搭配ThermoFlux特殊通氣纖維，1.5 TSI車型更 升級至與2.0 TSI 4×4 車型相同的前乘客座八向電動調整座椅附記憶功能，同步搭配黑色車內頂篷、車門檻邊條、鋁合金煞車油門踏板、以及採暗色隔熱處理的後車窗與後擋風玻璃等配備，使Octavia Combi在舒適與機能等層面 也全面的提升。不僅如此，本次所提供的冠軍運動套件，更進一步升級至Sport Suspension運動化懸吊以及Progressive Steering漸進式轉向系統兩款性能操駕配備，讓消費者更能享受駕馭樂趣。