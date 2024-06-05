淨海淨灘活動在小琉球中澳沙灘登場，共125名大小志工參與。（屏東縣環保局提供／羅琦文屏東傳真）

6月5日是世界環境日，屏東縣環保局今日在琉球鄉舉辦淨海淨灘暨環境教育闖關活動，邀請海洋志工隊、白沙國小師生、第五岸巡隊、大鵬灣國家風景區管理處、琉球區漁會及琉球鄉公所等，共125名大小志工熱情參與，來自恆春半島及小琉球30名的潛海戰將也在島上集結，海陸同步進行，共計清出252公斤海洋廢棄物，其中以廢棄漁網為最大宗。

屏東縣環保局在小琉球舉辦淨海淨攤活動，共計清出252公斤海洋廢棄物。（屏東縣環保局提供／羅琦文屏東傳真）

活動從清晨開始，在中澳沙灘熱鬧登場，除了淨海淨灘外，為響應世界環境日以行動保護地球，還設計環境教育闖關活動，有環島大闖關活動，在琉球島上四座聚落式污水處理場設海洋保護標語打卡點，同時開箱污水場由專人介紹水質淨化流程，藉此讓民眾近距離感受到污水處理及珍惜水資源的重要性。

沙灘上設置海洋環境教育系列關卡，包括正好友龜、我是分類王、跳跳tempo及瓶中信不信等，透過寓教於樂闖關活動來傳達海洋保育的重要性。一位白沙國小學童開心地表示收穫滿滿，「原來保護我的家鄉海洋，我也可以做得到」。

環保局指出，今天適逢世界環境日，同時也為迎接6月8日世界海洋日到來，特擇定於四面環海的小琉球辦理淨海淨灘，擁有豐富且珍貴的海洋生態資源，卻面臨遊客量增加造成環境負荷等問題，因此落實全民綠生活成為重要課題。

環保局表示，屏東縣推動潛海戰將至今已邁入第4年，已有232名海洋志工加入淨海行列，縣轄172公里海岸線也感謝社團及民間企業認養，縣政府近年積極推動琉行杯、奉茶站、電動機車及海廢帶回等政策，鼓勵共享取代持有、源頭減廢，盼縣民朋友與旅客能共同為海洋環境永續盡一分心力，共同維護海岸美麗樣貌。