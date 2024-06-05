國科會主委吳誠文於今日赴立法院教文會進行業務報告，國民黨立委葉元之針對AI發展與投資向國科會主委吳誠文提出質詢。葉元之首先關注國科會是否與黃仁勳有接觸，吳誠文表示，國科會透過輝達在台灣的總經理進行了會談，討論未來在台灣的投資和發展計畫，包括擴大研發中心和捐贈算力以協助台灣的學術研究。

葉元之詢問，輝達在台灣增加投資的具體金額，吳誠文回應，這些計畫仍在規劃中，詳細規格和時間點尚未確定。

接著，葉元之提到台灣各縣市爭取輝達第二座研發中心的競爭，詢問吳誠文的看法。吳誠文表示，各縣市都有發展特色產業的基礎，國科會會協助各地需求，最終尊重輝達的選擇。

葉元之隨後質疑國科會開發的生成式AI「TAIDE」的效益，指出該項目耗資3億元，但使用率低，含重複下載總數僅有3萬次，國科會內部使用僅600次，尤其耗資3億的項目目前僅與ChatGPT3.5相當，但GPT都進步到GPT4o版本，國科會的「TAIDE」甚至就連民進黨籍的台南市長黃偉哲都不捧場，台南選用ChatGPT生成式AI平台合作輔助學習平台。無法與國際主流AI競爭，未來還要再花3億。

吳誠文解釋，國科會的目標並不是與通用型AI做競爭，是將現有AI在地化，提高本地應用效率，而非與國際AI直接競爭。

葉元之進一步要求國科會提供詳細的效益評估報告，特別針對在史丹佛大學成立的台灣科技中心花費1億元的成效進行詢問。吳誠文承諾會提供詳細報告，強調國科會將更加透明，確保資金使用符合效益。

在談及國科會成立於史丹佛大學的台灣科技中心時，葉元之詢問該中心的1億元投資是否達到預期效益。

葉元之指出，該中心的主要活動包括參加國際研討會和提供獎學金，但未見具體成果。花了一億預算但回覆的資料僅有三行字，參加兩場國際研討會與一個展覽，其他費用則是花在史丹佛的辦公室與獎學金，但並沒有效益分析，吳誠文主委表示會後會提供詳細的報告說明資金使用情況及成效。

最後，葉元之強調，國科會需負責任地使用資金，並要求未來報告應更加詳細，確保納稅人的錢用得其所。他呼籲國科會提高行政效率，對每項計畫進行嚴謹的效益評估，確保每一分錢都能發揮最大效益。吳誠文承諾，國科會將改進報告方式，確保提供詳細且透明的資料。