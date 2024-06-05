新竹縣政府與StarFab Accelerator聯手推動的「新竹AIoT加速器」今年邁入第三屆，過去兩年吸引超過50家新創提案報名，並成功媒合15家團隊與企業接軌，今年更不缺席新創領域國際年度盛事InnoVEX，5日舉辦「AI智匯新竹．創新永續新亮點」主題活動，邀請指標大廠及優秀新創團隊，分享AI趨勢、實務及資源運用。

縣長楊文科表示，「新竹AIoT加速器」為縣府結合科技城優勢，推動人工智慧、物聯網等產業研發與人才培育計畫，今年攜手五崧捷運、奇鼎科技、啟德機械、精誠資訊、邁特電子、聯發科技及醫智亮加速器等不同領域的業者，一起做新創的神隊友，希望藉由「以大代小」協助新創接軌市場，進軍國際的目標。

活動由縣府教育局長楊郡慈擔任主講人，除介紹「新竹AIoT加速器」成立緣起及願景外，更邀請首次加入的企業導師聯發科技及精誠資訊與會，深度解析第一線AI產業趨勢及評估青創提案時所看的關鍵條件，鼓勵提案團隊多運用企業在計畫中所挹注的能量，輔助解決方案達到更多元的應用、成長。

聯發科技人工智能暨數據工程處副處長楊建洲提到，聯發科技達哥生成式AI平台，邀請台灣不管是硬體或軟體新創利用這個平台發揮核心能力，甚至異業媒合。期待在特定領域有獨特創意，並能將想法與技術真正落地的新創加入這個生態系。

精誠資訊AI＋生態圈執行長陳楷麒則建議，新創要有效的規模化及成長，與市場對接是必要的，他們希望找到好的技術對接不同產業，協助產業數位轉型，期待與新創一同協助產業再創第二成長曲線。

此外，去年成功與企業媒合的智穎智能及樂達創意科技團隊也現身分享參與計畫的心路歷程，以及如何體現場域驗證，將AI解決方案實際導入企業。