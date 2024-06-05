疫後時代VanLife風潮方興未艾，福斯商旅旗下的露營車及七人座休旅如California、Caddy Maxi、Multivan三款車型均創下亮眼銷售表現，5月掛牌數高達408台，創下全新銷售紀錄，更較去年同期成長高達21%。迎接即將到來的盛夏旅遊旺季，台灣福斯商旅推出全車系專屬購車優惠，回饋國人的熱情支持與肯定。

台灣福斯商旅表示，目前正針對Caddy Maxi車系推出高額分期零利率，再享第6年延長保固專案；California全車系則享有低頭款、低月付的VanLife自由選超值專案，讓消費者能夠輕鬆擁有VanLife樂旅生活。此外，入主全新世代的德國新創七人座「The All-New Multivan」，也能輕鬆擁有超值優惠分期方案，同步再享全險優惠。