45歲男藝人唐治平最近適逢母喪，又被爆料曾在淡水吃霸王餐，還嗆店家：「我是藝人不想付錢。」稍早，唐治平現身士林地檢署，掏出錢包證明自己有錢，反駁曾吃霸王餐，揚言要對爆料者提告。

以陽光肌肉男形象出道的唐治平，5日下午接受媒體聯訪時，膚色黝黑、身形單薄，跟過去的模樣差很大。被問到是否吃過霸王餐，他表示曾被人在街上攔下，後來不了了之，「連控告都沒有，連找我上警察局都沒有，現在我還想提告喔！憑什麼說我在路上吃霸王餐。」語畢，唐治平拿出錢包反問：「請問我沒有錢吃飯嗎？請問劇組我沒有錢吃飯嗎？」他強調絕對沒有吃霸王餐，自認是非常有禮貌的人。

唐治平拿出錢包，證明自己有錢吃飯。（圖／中時新聞網直播）

唐治平過去身材健壯。（圖／中時資料照）

唐治平和母親在淡水租屋，外傳已半年沒繳租金，積欠約10萬。唐治平坦言房租是他負擔，確實一個月沒繳，「因為台灣的劇組片酬給得有點慢，照理來說片酬到位我一定交房租。」

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