「力森諾科」（原名：和喬科技）是國內唯一專業硬碟片製造商，但去年10月卻爆出關廠，510名員工失業，萬坪廠房以16.8億元價格賣出，如今再傳出該公司位在竹科第二間2200坪廠房也要售出。

綜合媒體報導，力森諾科去年10月決定關廠，510名員工分3批陸續資遣，該公司舊廠廠房總面積1萬3836.86坪，開價10億標售，外傳台積電、鴻海都有意願購買，但上月9日公開標售，最後以16.8億元賣給半導體大廠「矽格聯測」。

根據了解，力森諾科竹科第二間廠房近日也將出售，該建物位在新竹縣寶山鄉研新一路8號、為地上4層樓，建物面積2,795.75坪，基地面積2,296.66坪，規劃有作業廠區、無塵室、辦公空間與倉儲空間等，開標日將在7月1日。

力森諾科成立於1990年，是國內唯一的專業硬碟片製造商，但因產業趨勢變化，營運不斷虧損，只能忍痛關廠停損。