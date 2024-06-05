台北國際電腦展COMPUTEX 2024 Forum正式登場，全球AI科技巨頭NVIDIA、Google、AMD、聯發科等1500家企業齊聚一堂，探討生成式AI新賽局，提供前瞻而多元的趨勢觀點。而台灣房屋集團今天（6/5）獲邀出席這場國際級盛會，是不動產業唯一獲邀出席的企業，由台灣房屋集團副總裁周鶴鳴親臨現場，並發表主題演講《不動產經紀業 AI地產大未來》，分享台灣房屋集團在AI地產領域四大運用，包括透過AI機器學習、自動化流程、大量運算與高效分析、AI即時帶看，提升民眾購屋體驗，幫助消費者做出更精確的購屋決策，並提供更高的購屋交易安全保障。

台灣房屋集團副總裁周鶴鳴表示，「生成式Al」可以提供更高效能和精確度的計算能力，甚至還能基於用户的具體需求和喜好進行個性化內容創造，預期未來幾年，「生成式Al」將會對不動產業的發展帶來全面關鍵性的影響。

而台灣房屋早在2017年就預見AI浪潮即將席捲全球，決定斥資上億元升級雲端運算設備，研發出業界首創的線上互動LINE《AI地產機器人》，透過人工智慧、大數據、聊天機器人的應用，讓客戶可以即時獲得７大房屋查詢相關服務，包括周邊行情、生活機能、附近新建案、社區、推薦精選好屋。而這款《AI地產機器人》因其簡便的使用方式和一鍵查詢周邊房價成交行情的功能，獲得經濟部專利肯定。

周鶴鳴進一步指出，隨著AI技術日趨成熟，應用範圍越來越廣泛，台灣房屋集團秉持「AI for all」、「all with AI」的精神，從各部門以及各事業體包括樂齡養生村、建築經理業等等，在各項服務流程中，注入「大、道、智、簡」AI四大策略，包括AI客服「大」升級、官網找房新渠「道」、房產推薦超「智」能、業務作業再「簡」化，預計透過AI四大策略，不僅可提供消費者更細緻的購屋服務，也將大幅減少業務80%工作量。周鶴鳴強調，AI絕對不會取代房仲角色，而是房仲最得力的助手，更重要的是品牌定位、專業訓練，與AI科技緊密結合，房仲服務品質才能大升級。