以色列國防軍參謀總長Herzi Halevi周二表示，以色列已準備好進攻黎巴嫩北部邊境，且可能即將做出開戰的決定。

真主黨表示無意擴大衝突，但已準備好迎戰任何強加於它的戰爭。

真主黨是由伊朗支持的什葉派伊斯蘭政治與軍事組織，目前是黎巴嫩主要執政聯盟的成員。

以色列和哈瑪斯在加薩的戰爭尚未落幕，真主黨和以色列之間的衝突又在最近幾天升高，讓人越來越擔心這場區域衝突可能擴大。

以色列國防軍（IDF）參謀總長Halevi表示，以軍已經準備好向黎巴嫩北部發動攻擊。

自加薩戰爭爆發後，以色列和真主黨的衝突便日益升高，現在是雙方在2006年爆發戰爭以來衝突最嚴重的時刻，兩國邊境的居民已經被迫逃離家園。

真主黨副領導人Sheikh Naim Qassem向半島電視台（Al Jazeera）表示，該組織無意擴大戰爭，但在被迫面對戰爭時將不惜一戰。他並表示，在加薩戰爭結束前，黎巴嫩戰線不會停手。

美國國務院發言人Matthew Miller表示，華盛頓不支持以色列與真主黨爆發全面戰爭，但以色列有權防禦來自真主黨的攻擊。

美國將伊朗支持的真主黨列為恐怖組織。

歐盟則表達對以色列和黎巴嫩邊境的緊張局勢升級表達嚴正關切，並呼籲各方保持克制。