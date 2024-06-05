桃園市蘆竹區中正路、南竹路口因緊鄰南農市場，人潮擁擠，時常會造成行車衝突，桃園市交通局、蘆竹警分局與蘆竹區公所會勘完後，於今年今年3月30時實施每周六、日早上6時至9時30分試辦開設時段性行人專用時相，因試辦評估成效良好，交通局於5月28日增設完成行人專用標線，號誌改為常設號誌運作，於開設時段內，行人可行走於對角線行人穿越道，節省等待號誌時間。

市議員許清順表示，南農市場假日採買常有大量民眾穿越路口，因人車交織、車流回堵，現有的綠燈秒數只夠行人通行，等行人走完，轉彎車會卡在十字路口無法動彈，建議嘗試實施「行人專用時相」解決問題，日前偕同蘆竹警分局、交通局、區公所及其他相關路權機關會勘。

蘆竹警分局表示，於今年3月30日起，每週六、日早上6時至9時30分試辦開設時段性行人專用時相，以提高行人穿越安全，經試辦後評估成效良好，交通局於今年5月28日增設完成行人專用標線，號誌改為常設號誌運作，於開設時段內，行人可行走於對角線行人穿越道，節省等待號誌時間。6月1日及2日為時段性行人專用時相正式啟用後第一個假日，蘆竹警分局於中正路、南竹路口編排員警指揮及疏導行人過馬路，經初步觀察，人車交織衝突明顯降低，且車流亦無回堵情形。

蘆竹警分局說，另忠孝西路、南昌路口因緊鄰光明國小，上下學時段大量行人穿越，經交通局試辦評估後，該路口採每週一至五早、中、下午3個上下學時段開設行人專用時相，蘆竹警分局並於早上7時至7時50分編排員警協助護童勤務，讓學童上學路不怕車輛壓境，保護學童上課交通安全。

蘆竹分局長林鼎泰呼籲「行人專用時相」實施，讓人車分段通行不回堵、斜角通行省時又安全，行人用路不再擔心被轉彎車壓迫，希望藉此改善用路人通行安全，降低事故發生率，並提醒用路人行經時段性行人專用時相路口時應遵守號誌，共同維護路口安全，蘆警將持續編排員警及義交同仁，在尖峰時間於路口引導和管制，以保護行人安全及維護交通順暢。