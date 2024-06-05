北側停車場封閉，車站周邊被機車停得亂七八糟。（張毓翎攝）

一堆機車占據在行人步道，甚至YouBike停車位。（張毓翎攝）

YouBike站區防止機車族進入占據，設置一大堆「棒棒糖」。（張毓翎攝）

台南市後壁火車站的北側停車場，原由台鐵無償提供土地、後壁區公所負責維護，供大眾停車使用，不過台鐵轉型公司化後，決定收回管理權，並希望公所改以「承租方式」租停車空間，雙方協調未果，導致停車場從今年初封閉至今，車站周邊被機車停得亂七八糟，連YouBike站點也難以倖免；市府交通局副局長熊萬銀說，將邀台鐵、公所到場了解，找出解決的方法。

後壁火車站是從嘉義進入台南的第一個火車站，平時旅客多為後壁、白河的通勤族，站前廣場以設置紀錄片《無米樂》4位主角與水牛石雕為特色，假日常有外地觀光客坐火車到後壁，再轉乘其他交通工具或是租賃YouBike前往菁寮老街、小南海等地遊玩。

站前南、北兩側各有一處停車場，南側因腹地狹小，僅有零星的機車停車格；而北側是主要停車場，汽、機車都能停放，讓旅客免費自由停車，場域空間由公所管理維護。

當地的後壁里里長陳志成說，北側停車場過去是台鐵無償土地、公所負責管理，這個模式已經行之有年，怎料，台鐵公司化後說收就收，要公所改以承租方式繳交租金，才能再開放。

他痛批「非常不合理」，好比一般開店做生意，店家理應提供空間讓顧客停車，民眾到車站搭火車，台鐵本來就應規畫適當停車空間，現在後壁火車站沒有停車場，有的車主竟把車子停到公所洽公停車場，還有一堆機車占據在行人步道，甚至YouBike停車位。

後壁區長陳玉惠表示，車站北側停車場以前是一片荒地，為民眾所需，當時的台南縣後壁鄉長李本源跟台鐵協調所促成，如今台鐵欲公所用承租方式租地，但公所沒有相對應的經費，希望台鐵能善盡企業責任，盡快完成停車設施規畫，妥善為搭車民眾解決問題。

台鐵資產開發處高雄營業分處表示，該處停車場因出入口道路狹窄，在法規上無法取得停車場登記證，所以現也無法招標委外做收費停車場，如果台南市政府交通局願意承租變公有收費停車場，也能解套。