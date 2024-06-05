中市胡男2017年間找羅男幫忙討債，後來認為羅常藉故獅子大開口要索花費，要終止委任引來羅不滿，羅在2019年5月間約出胡男，7人分持高爾夫球棒及棍棒砸車，並把他打昏後離去，胡經送醫，顱骨及肩胛骨骨折、腦內出血及多處撕裂傷。一審依重傷害未遂罪處羅等7人各徒刑3年9月不等；二審改依傷害罪判3年3月不等。

判決書指出，胡因有多筆債權需處理，2017年透過許姓友人介紹羅協助討債，胡認為羅等人動不動就藉故要拿錢，包括吃吃喝喝就拿了10萬元，胡向許抱怨，並要終止委託。

羅心生不滿與許謀議報復，許在2019年5月26日凌晨2時許打電話約胡出來聚餐；羅則以處理債務要劉、林、吳等共6人會合，見胡開車前來赴約，分別拿高爾夫球桿及球棒等狂敲胡駕車輛，胡駕車逃離現場，林等也開車追上，一夥人痛打林致昏迷，才離開現場。

胡醒來身上傷痕累累，跑進附近便利商店求救送醫，胡頭顱有凹陷性骨折、左肩胛骨骨折、腦內出血及創傷性硬腦膜下出血，頭部、臉部等多處撕裂傷等傷害。胡經送醫手術治療，而免於難而報警。

羅等都否認重傷害未遂、毀損等犯行，羅辯稱，許當晚邀唱歌、喝酒，他到場並未動手。許則供稱，胡委託討債後，未依約給錢。

一審法官勘驗車輛及路口監視影像，多人持金屬棒敲打胡所駕車輛；多人證稱，羅要求動手砸車、喊打，法官認定羅等動手打人事證明確，所幸未發生重傷害，所犯為重傷害未遂罪，判羅等6人徒刑3年9月不等；許另案審結，依重傷害未遂罪判3年9月。

羅等人及檢方等不服上訴，台中高分院法官認定為傷害罪，審酌羅等仍否認犯行，許等人坦承傷害及毀損，另有人坦承傷害、否認毀損，胡無調解意願，撤銷原判，改依傷害罪判羅等7人徒刑3年3月至3年不等，仍可上訴。