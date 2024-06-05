台中市政府斥資4345萬元、耗時2年完成太平區坪林、大興、勤益里市民活動中心重建，5日盛大舉辦落成啟用典禮。（馮惠宜攝）

為加速推進全市625里皆有里民活動中心，台中市政府斥資4345萬元、耗時2年完成太平區坪林、大興、勤益里市民活動中心重建，市長盧秀燕今（5）日出席落成啟用典禮表示，里民活動中心興建不易，需要土地、設計、經費等必要條件，如今她執政5年多，區公所團隊在民政局長吳世瑋帶領下，已經蓋了32座里活動中心，較以往翻倍。

台中市全市有625里，目前有490個里民活動中心，仍有100多個里無活動中心可用，辦活動還得租借場地，台中市民政局指出，市長盧秀燕任內已興建啟用32座里民活動中心，目前仍有7座里民活動中心在規畫中。

太平區坪林、大興及勤益等3里人口合計近9000人，原活動中心使用逾35年，年久失修且為危樓，市府透過自籌經費、前瞻預算補助於原址拆除重建，打造4層樓市民活動中心，1樓提供社團租用及社區關懷據點使用，並可辦理各種里民活動；2樓為社團教室，可舉辦各式教學活動，增進里民交流；3樓為緊急安置所並提供社團租用；4樓為機房並可作為災害物資存放空間。

該市民活動中心5日啟用，盧秀燕親自出席感謝中央和地方民代協力促成，她表示，興建公共設施並不容易，需要土地、設計、經費等必要條件，前市長胡志強任內興建15座、前市長林佳龍任內則興建14座，如今她執政5年多，區公所團隊在民政局長吳世瑋帶領下，已經蓋了32座里活動中心，較以往翻倍。

太平區長許貴芳說明，市府團隊積極推動太平區各項建設，包含已啟用的宜欣、宜佳、宜昌里活動中心及今日落成的坪林、大興、勤益里市民活動中心，並今年頭汴、聖和里市民活動中心也將重建。另興建中的太平國民暨兒童運動中心、太平區聯合行政中心、太平第一花園公墓第3座納骨塔等，都是地方相當關心的重要建設。