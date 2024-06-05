立法院司法法制委員會今審議「科技偵查及保障法草案」案，由於科偵法有授權檢警使用M化車、GPS、熱顯像儀偵查，綠委莊瑞雄質疑，他翻閱德國刑事訴訟法，發現科偵法是援引於此，但卻是抄半套，德國就有設置兩但書，要求檢警要窮盡偵查手段才可向法官聲請，但科偵法並無，且法條還指可於實施後三日內聲請法院許可，質疑恐有變成霸王條款疑慮。

莊瑞雄表示，科偵法有規定檢警蒐證只能24小時，超時有法官保留原則，但他翻閱德國刑事訴訟法，發現科偵法援引該法，卻沒有同步採納檢警發動要件，以及對受干預第三者的權利救濟部分。

莊瑞雄指出，院版第四條，若調查人員認為疑犯可能觸犯最重本刑三年以上有期徒刑之罪，須法官保留，才能使用空拍機等監看設備，因可能會干預到非當事人之隱私權，但卻漏掉德國兩但書，包含要有「其他手段無法調查的犯罪事實」、「針對非調查主體的人，必須要事實上與當事人有聯繫之人」。

刑事廳長李釱任說，通訊監察規定是用列舉的重罪原則、最後手段性原則、侵害最少原則。不過，莊瑞雄質疑，這是制式教科書講話，對其他相關人的影響如何？

莊瑞雄強調，科偵法第七條有霸王條款，這很可怕，法務部跟德國版本都有經法官保留後，皆可採極端手段，但德國是要窮盡必要手段，才可以向法官聲請，現在卻是抄半套，並非這樣規定。

莊瑞雄說，科技偵查會極度侵害人權，影響第三人，這也會賦予政府太大權力，無可避免會有政爭問題，因此不能開玩笑，因此他也詢問該法是否有再調整地方。

法務部長鄭銘謙說，現在科技偵查僅限於第2條GPS、第3條M化車、第4條熱顯示儀的設備，對人不可錄音、刺探內容，只是追蹤。

不過，莊瑞雄質疑，他講的是人權保障、科技的射程範圍，現在只設定三種告知受調查人的條件，分別是法院許可、緊急狀況經過法院核發、緊急狀況後經法院停止施行調查，只要不超過24小時，可跟拍23小時或不超過2日，後續再補發通知書就好，且依據第7條，偵查後3日內再由法官追認就好。

鄭銘謙說，短期24小時干預很輕微，但莊瑞雄認為，輕不輕微，每個人判斷不同，但他擔心過程浮濫，每個人都使用第7條補發法院許可，民眾希望有更好武器打擊犯罪，但還是有疑慮，過去馬王政爭也是，人性都會選最極端、最好用的。

莊瑞雄質疑，後續民眾如何救濟？李釱任回應，草案研議有跟法務部提出看法，警察機關在做科技偵查程序應做行政開案，開案可以追蹤有無超過24小時或2天，在用行政監督處理；鄭銘謙回應，後續會有內控機制。

不過，莊瑞雄說，為何這部分不放在刑事訴訟法，該法準用刑事訴訟法是檢察官和法官，但司法警察或調查人員，民眾怎麼救濟？

綠委鍾佳濱說，該法限制到24小時內的法官保留，放寬至「偵查有必要時」，比照搜索概念，但若無法找到犯嫌，縮小至確認跟犯嫌有聯繫的人，有哪些條件可以規範。鄭銘謙表示，追查跟犯罪案件，人車都有可能規範。

對於M化車蒐證改為完全法官保留、無關資料不得使用應立即刪除部分，鍾佳濱質疑，撈進來的手機有可能包含第三人等，怎麼決定要撈哪些號碼。法務部說，M化車無可避免會搜集到第三人的手機號碼，沒有個人資料，因此要求比對時可以暫時保有，但一旦分析完就必須刪除。