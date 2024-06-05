巨漢透過專業建築資訊模擬系統BIM的運用，並結合PLM工程管理系統、ERP企業資源規劃的數位化管理平台，得將大量數位科技應用於工程管理技術，提高施工效能，並使建置成本最優化，在工程數位科技應用、工程品質，與上下游工程系統整合具有競爭優勢。

巨漢今年前4月合併營收為11.18億元，年增5.01%，今年受惠5G、AI，與第三代半導體國產化等議題，帶動國內高科技業資本支出回升，加上國際科技大廠擴大來台投資，以及政府公共工程釋出等經濟發展下，巨漢營運成長可期。

巨漢表示，全球工程建設為響應淨零排放(Net Zero Emissions)目標，工程建造智慧化、複雜化程度益深，「廠房智慧化」已成為必然的趨勢，公司將持續提升工程設計、施工技術與工程統籌管理能力，並藉由過去參與的指標性公共工程承攬經驗，以及國內鑽石級綠建築、鑽石級智慧型建築認證之實績，廣泛應用於高科技產業，目前已有多個重大工程標案正在積極爭取中，包括指標性公共工程，以及量體具規模的晶圓廠與石化廠等，可望為公司業績穩定成長持續挹注動能。

巨漢配合上櫃前辦理公開申購作業，於今日(6月5日)已順利完成抽籤事宜，根據證券交易所公布資訊，此次公開申購承銷張數為1,193張，每股承銷價格151元，合格件數為162,871件，中籤率0.73％，將於6月12日掛牌上櫃。