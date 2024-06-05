3G網路即將在6月走入歷史，高雄偏鄉不少老人為了方便和家人聯繫，想學會智慧型手機上「Line」的功能，但有老人害怕「學不來」而拒學，中華電信出動20多名志工到旗山區，個別指導老人使用智慧型手機，有老人看到美顏修圖後的自己，直呼手機實在太神奇！

人手一機的5G數位時代，每個人的日常活動和智慧型手機密切連結，但在高雄偏鄉地區，仍有不少老人習慣用覆蓋型傳統手機，中華電信為推動偏鄉弱勢數位平權，20多名志工上周進入旗山區教導老人操作智慧型手機，希望讓老人不論在通勤、醫療等，都能更加便利。

中華電信高雄營業處總經理梁錦全說，偏鄉老人手裡拿的智慧型手機多是子女汰換機或是孩子贈送，雖一機在手卻不會使用，志工到南新社區指導過程，非常有耐心教導下，才能見效。

梁錦全表示，有位87歲阿嬤隨身都攜帶一本通訊錄，發現裡面都是醫院及叫車電話，於是教她輸入電話及操作呼叫聯繫電話，讓阿嬤當場感受便利性，阿嬤也要求學習拍照，表示孫子返家要幫他多拍照片留念。

另有阿嬤表示想學用手機繳納帳單，志工就教導她使用手機LINE Pay功能，阿嬤學會後非常開心，表示回家要跟老公炫耀。

讓梁錦全印象最深刻的，是社區最老的阿嬤106歲李柯梗，她雖然沒有智慧性手機，但在志工指導過程，她全程觀摩在旁阿嬤的手機操作，好學精神讓人敬佩。

志工也教導現場長輩如何操作錄音功能，有長輩當場錄下想對兒子及孫子說的話後，用line傳送對方，同時也學會使用line的貼圖。

不過偏鄉仍有長輩不願意學習智慧型手機，認為學習過程很繁瑣，字太小，但也在其身上出現常抱怨候車或等待看診時間太久，卻不知這些日常生活瑣事，都可以從智慧型手機上得到解決，連農作補助或申辦事宜，也都可從手機訊息快速取得。

梁錦全說，目前中華電信門市雖然因應長輩需求，仍有一、二款傳統覆蓋型手機，但使用智慧型手機已經趨勢，不久將來傳統手機將全面淘汰，因此鼓勵長輩學習智慧型手機，從中享受看影片、滑手機的樂趣！