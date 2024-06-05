長照悲歌！陳姓男子僅因聞到臥床母親有尿味，不滿妹妹照顧失當，竟然抓狂對妹妹掐頸並壓倒在地，還用腳踩對方胸、頸部，但因想到妹妹如果死了就沒人幫忙照顧母親鬆手。事後，雙方雖達成和解，妹妹也撤回告訴，但台南地院仍依殺人未遂罪判刑3年6月，又犯恐嚇危害安全罪處拘役40日。

去年6月20日晚間7點，陳男聞到母親臥床處有尿味，突然情緒失控，一邊幫母親清理，一邊罵髒話，然後又衝到妹妹房間與對方爭執，還出手掐住妹妹脖子，將對方壓倒在地，更用腳踩住妹妹的脖子及胸部，不讓她呼吸，之後突然鬆手中止犯行，但已造成妹妹前頸挫傷、前胸挫傷、左前臂挫傷、左膝處約4×3公分瘀傷。

陳男中止犯行後，看到妹妹打電話報警，又恐嚇對方說，「如果告我讓我進去關，就要讓妳出事」，導致妹妹心生畏懼，訴請警方報請檢方偵結起訴。

審訊時，陳男坦承，案發當時確實有要置妹妹於死的意思，但後來想說如果妹妹死掉，就沒有人幫忙照顧母親，才停手中止犯行。

妹妹也說，案發時，她看到哥哥在處理母親的大小便汙物，可能處理到在發脾氣，哥哥說她都不管，兩人發生口角，哥哥出手掐住她脖子，把她壓倒在地上，用腳踩住她的胸部及脖子，她只覺得自己快要斷氣了，眼前一整片黑，沒有辦法呼吸，腦袋也一片空白。

台南地院認為，根據陳男的自白，在主觀上確有殺人的故意，與客觀事證相符。陳男與告訴人為兄妹，縱因照顧臥病在床母親承受身心壓力，仍應理性相待，循適當方式解決紛爭，竟不思自制，僅因對妹妹有所不滿，即起意殺害妹妹，對社會治安及善良秩序造成相當危害，雖因他及時停手未生妹妹死亡結果，也使妹妹受有身體上傷害及精神上痛苦，又以威脅言語恐嚇妹妹，使她感受恐懼及不安，實在不應該。

法官強調，陳男雖於殺人犯行過程中主動罷手，未使妹妹受有嚴重傷勢，且犯後始終坦承犯行不諱，表現悔意，也與妹妹達成賠償協議後，對方表示不再追究，有刑事撤回告訴狀、協議書可參，但仍依殺人未遂罪處刑3年6月，又犯恐嚇危害安全罪處拘役40日。