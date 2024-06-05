大華優利高填息30（00918）將於19日除息，本次公告每單位配息金額為0.8元，想參與配息的投資人，記得18日前買入。此外，除權息旺季即將來臨，現在布局可參與到接下來的除權息行情，同時期待填息創造總報酬成長，一次收穫魚與熊掌。

高股息ETF今年以來表現依然亮眼，多數都創下雙位數報酬，因此不少投資人煩惱是該獲利了結，或是繼續持有。大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，ETF本身具有汰弱留強的功能，而00918自掛牌以來，成分股已經歷過數次的成分股調整，觀察過去績效表現，都為投資人帶來正報酬。此外還有季配息的設計，讓投資人可以靈活搭配不同的商品，打造自己的被動收入投組。

在台股展望部分，郭修誠表示，全球目前進入新資本支出的超級循環，預計未來十年，創新的資本支出將會帶來每年2.5兆美金的額外增長，對GDP的貢獻不可小覷。這些新資本支出包含因應AI進化、氣候變遷、人口結構改變、地緣政治與基礎建設升級等而生，而台灣廠商中有不少具盈餘成長的高股息個股散落其中。透過ETF一次掌握多家企業，不但可以降低研究個股的時間，也能讓資產更有效的分布，不錯過任何產業趨勢。

郭修誠指出，大華優利高填息30（00918）的指數篩選原則包含流動性、企業獲利狀況、股利率以及過去至多15次的填息紀錄。透過這樣的篩選方式，精選出30檔高股息且高填息的成分股，個別成分股權重不超過8％進行分散佈局。目前成分股以電子產業近7成為主，同時還有航運、金融等產業，為投資人把握多元的產業輪動。同時透過填息因子，讓投資人的配息不是左手換右手。根據CMONEY統計至5／31，大華優利高填息30（00918）的規模已經突破200億元新台幣，流動性穩定，讓投資人買得到也賣得掉。