基隆東岸商場法律戰延燒，主富服裝公司（NET）以基隆市政府為被告，訴請法院裁判東岸商場2至4樓所有權。市府則反訴是NET占用商場，要求返還。基隆地方法院4月首次開庭，雙方針對所有權歸屬等爭點陳述意見，今日上午再開第2次言詞辯論庭。市府委任律師葉慶元指出，合約內容顯示大日未續約時，NET就不能占據商場；NET委任律師陳義文則回應，公司擁有建物，但土地屬於國家，考量風險才設有終止合約預備條款，有爭議仍須協商。

基隆市前市長林右昌任內針對東岸商場（原為停車場） 依《促參法》以OT案（營運、移轉）招商，並由大日公司得標，大日除負責經營地下停車場外，後續引進NET經營1樓空間，又再增建2至4樓。但市府之後未與大日續約，重新招商時引發爭議，NET主張增建部分為獨資有所有權。基市府和大日、NET對簿公堂，三方有多起官司進行中。

NET以基市府為被告，訴請法院裁判東岸商場2至4樓所有權。市府則反訴NET占用商場，要求返還。基隆地方法院4月17日第1次開庭審理，今天上午9點半開第2次言詞辯論庭。

葉慶元表示，大日跟市府的契約講得很清楚，若沒有續約就是終止，大日必須無條件返還。大日跟NET之間契約也寫得很清楚，如果大日沒有獲得契約，雙方合約也終止。NET跟下包廠商的契約中同樣很清楚，若大日跟市府沒有續約的話，就視同終止。

葉慶元認為，這些契約文件全都顯示NET沒有權力，在大日沒有續約的情況下繼續占據商場，拒絕返還，甚至要求下包廠商也都不要遷出，也不要繳把租金給微風，這都是NET違反自己的合約跟法律規定。

陳義文則回應，NET縱使擁有建物所有權，但畢竟商場土地是國家的。有取得土地使用權限合法狀態，當然可以安心營業，但土地使用有爭議，建物是我們的，依然要跟市府、大日去解決這件事情。

陳義文強調，NET只是合理就商業風險做評估跟判斷，才會在跟進駐廠商簽約時，有終止合約的預備條款，在沒有辦法確保永遠享有土地使用權年限狀態下，NET在與進駐廠商簽約時，當然會一併看待土地所有權，才不會產生糾紛。