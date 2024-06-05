民進黨新任祕書長林右昌今到任，被問到近日民進黨政策會執行長王義川監控發言風波延燒，身為祕書長未來如何做危機處理時表示，政治攻防要適可而止， 不需要妖魔化扭曲對方的行為，希望這件事到此為止。

民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目中指稱利用手機訊號定位分析群眾年齡，引起在野黨質疑國家機器監控人民，話題不斷延燒，王義川最後卻說資料「用膝蓋想」，遭在野黨立委諷「王膝知」。

由於王義川身為民進黨黨務主管，林右昌一上任就碰到此議題，林右昌今受訪表示，這是政治上的攻防，大家很清楚，在平常人潮聚集的地方或者大型活動時，不需要特別申請，很多電信公司就會派出相關行動訊號車輛，增加相關服務功能。

他認為，這個議題被渲染擴張為個資的問題，王義川也已經說明很多，希望此事到此為止，政治攻防適可而止，不需要妖魔化扭曲對方的行為，這不是民主政治常態。