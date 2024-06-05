租房價格上揚，國民黨籍新北市議員楊春妹今（5）日在新北市議會總質詢揭露， 現在一家三口在板橋、新莊等地租賃二手屋至少要25000元，六都之中新北薪資漲幅又少，認為新北社會住宅仍供不應求。新北市長侯友宜回應，新北社宅規畫14.5萬，未來會做更多社宅外，也會因應物價調整租金。

楊春妹說，新北市薪資漲幅在六都中排行最後一名，加上通膨等於薪資沒調整，房貸、租金卻逐年增加。據統計，民眾六成收入都要負擔房貸，以一家三口所需坪數計算，在板橋、新莊等地租賃二手屋更是至少要25000，質疑「社宅仍供不應求，如何照顧青年」，盼安居樂業不只是口號。

侯友宜回應指出，社宅除了量會不斷增加外，未來也會以物價薪資去再調整租金，並依據租客能力評估做分歧租金方式調配，目前已在未來規畫14.5萬社會住宅，也將不斷與企業、有關單位合作，推動市府勞動宅，從提升數量、調整租金調整。