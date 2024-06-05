前商周集團執行長王文靜，在2020年創辦了「品味私塾」，傳達她走過世界的觸動與想法，6月4日在佛光山惠中寺「未來與希望」講座中，透過她的心與眼，帶著現場及線上近1200位聽眾，總觸及人數近6000人，穿越時空，走進青花瓷磚砌成的國度，世界最藍的國家，領略不同的生命風光，感受500年前的地球，匱乏的力量為世界帶來的改變。

現場及線上近1200位聽眾，總觸及人數近6000人。(圖/佛光山惠中寺提供)

王文靜表示喜愛旅行的原因是出於好奇，旅行是載體，用更寬廣的角度去認識世界的方法。她推薦一生必去的大旅行地點，融合華麗、滄桑與寧靜的葡萄牙，它是500年前第一大國，文化底蘊深厚，世界全球化也從葡萄牙開始。

1498年葡萄牙航海探家達伽馬，從歐洲繞過非洲來到亞洲，促成最早的國際貿易。穿越時空回到500年前，歐洲人到亞洲尋找被稱為「黑金」的黑胡椒，開啟大航海時代，也稱地理大發現時代，自此知道地球是圓的，也是全球貿易、物資交換、殖民帝國的開始。

王文靜表示喜愛旅行的原因是出於好奇，旅行是載體，用更寬廣的角度去認識世界的方法。(圖/佛光山惠中寺提供)

值得推敲的是，明朝鄭和下西洋，從1415年到1433年，7場遠航，船隊240艘，船員2萬7千人，對比達伽馬只有4艘船及160人，為何後者的航行成為改變世界的關鍵？500年前，航行2萬4千英里，比沿赤道繞地球一周還長，遠征印度尋找香料，壯舉堪比登陸月球，達伽馬也因此被譽為近1000年來最重要的百位人士之一。

「人有腳無鰭，為何要往海洋去？為何改變歷史的不是更強大的明朝？葡萄牙人為何冒死離家？」王文靜指出，地處邊陲的小國卻能改變歷史的原因，是因為匱乏，所以冒著生命危險，往海上尋找資源。匱乏的力量，決定人類99.99%的歷史。人在一無所有的時候，迸發的力量是很驚人的。王文靜依此延伸，對為人父母建議，「千金難買少年貧」，讓孩子匱乏，是對孩子最大的祝福。

葡萄牙土地貧脊，不適農耕，因而有世界遺產之果，2000年的葡萄園山；大航海航程出發處貝倫塔，成了世界遺產之塔，另一處世界遺產，熱羅尼莫斯修道院，纜繩圖騰，各色人種的雕刻，是海洋將亞洲、非洲帶到歐洲的證明。

覺居法師 (右) 致贈講座紀念照片給主講人王文靜(左) 。(圖/佛光山惠中寺提供)

世界最美的車站，用2萬塊磁磚將葡萄牙的歷史，燒成青花瓷，貼在牆上的聖本篤車站；世界最美的咖啡廳Café Majestic及世界最美的書店，哈利波特作者書中建築的靈感來源萊羅書店，還有2萬年前綿延17公里的岩壁畫，都在葡萄牙。

王文靜以詩人余光中的一段話與大眾共勉：「旅行，不是告訴別人這裡我來過，旅行是一種改變，會改變人的氣質，讓目光變得長遠。旅途，看到不同的人有不同的習慣，才了解到，不是每個人都按照你的方式在生活。心胸會變得更寬廣。」