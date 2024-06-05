陸媒貿易網站Arfcg.com報導，隆基綠能科技（Longi Green Energy Technology）早在1周前就停止越南1家工廠內所有5條產線後，本周也逐步開始減少在馬來西亞1家工廠的產能。新浪財經5日也刊登，天合光能（Trina Solar）已暫停泰國1家廠房的製造作業。

隆基表示，自今年初以來，已陸續調節多家工廠的生產計畫，因應售價大跌和貿易政策變化，天合光能則尚未回應以上報導。因去年新廠大量投產導致獲利大減，中國大陸太陽能廠商仍在努力扭轉頹勢。

5月時，拜登政府釋出一系列新規則，提高對太陽能設備的關稅。從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南出口的太陽能板，將於6日恢復關稅制度，美國還計畫迅速終止雙面太陽能零組件的關稅豁免權。

這4個東南亞國家會成為貿易眾矢之的，是因為中國大陸太陽能業者在這些東協國家設廠，刻意規避歐巴馬還是美國總統時，對零組件徵收的進口關稅。彭博社統計，美國去年從這些國家進口的零組件，占總進口的7成以上。

部分美國太陽能製造商也要求自己政府，對這4個東南亞國家出口至美國的設備產品，收取高達2.71倍額外關稅。彭博社在5月曾指出，受制於此加稅提案，在進一步釐清之前，也暫停採購從這4個國家出口的原物料。