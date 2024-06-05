監察院長陳菊表明支持立院修憲廢監，民眾黨發言人吳怡萱今（5）日說，民進黨內部有雜音，要先自己解決內部問題，民眾黨立委已連署提案，歡迎在藍、綠碰壁的立委，加入民眾黨立委的連署。

吳怡萱說，針對廢考監，民進黨內部有雜音，自己要先解決內部問題。而民眾黨8位立委都已連署提案，也歡迎在民進黨、國民黨內連署碰壁的委員，加入民眾黨的連署，能盡快籌組修憲委員會廢考監。

媒體詢問，民眾黨支持廢考監，推薦前台北市副市長鄧家基出任考試委員，遭外界質疑雙標。吳怡萱表示，民眾黨一直以來都主張三權分立，在總統大選期間，柯文哲也一直希望朝向三權分立前進，但現階段還是有考試院、監察院，根據現階段國家體制，還是要依循國家現有體制進行 。

吳怡萱表示，當民眾黨收到考試委員的推薦，當然按照現行國家體制進行人才舉薦，這是個重要過程，並不影響未來希望能夠走向三權分立的狀態、理想，不是必須要拿來相提並論，就依現行國家體制進行，民眾黨未來還是有想做的事，不會因此而受阻。

民眾黨文宣部主任李頂立則補充，從這件事可反應出民眾黨DNA，理性、務實地看待事情，不會為反而反，在部分政黨可能為了反對而反對，或為政治利益考量反對。

此外，院會昨通過《原住民保留地禁伐補償條例》修正案，民進黨團總召柯建銘批違憲。吳怡萱表示，可以看到民進黨委員，從國會改革到現在原住民相關權益補償，都在自己打臉自己，打臉、否定自己的提案，「當民進黨瘋起來，誰都看不懂」。

吳怡萱說，還是要回歸最實際的層面，民代要充分反映民意，而不是變成政黨的服務工具，應以民意為優先，昨天也看到民進黨原民立委恐怕很尷尬，該怎麼回去面對選民，好在補償辦法三讀通過，可看出民進黨現在的戰略讓人看不清楚，到底是為了黨的利益、還是人民、國家利益？總是在自打臉。