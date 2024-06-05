COMPUTEX展如火如荼展開，除科技大咖雲集，總統賴清德也出席致詞力捧AI產業，台股今（5）日回測月線有撐並大力反彈逾百點，收復5日線支撐，法人預期AI PC族群後市仍好戲不斷，操作上「買黑賣紅」、「分割資金」投入，並點名AI PC六大受惠族群，如記憶體、高速傳輸、散熱等均入列。

AI教父黃仁勳說「未來所有PC都會是AI」，並揭露輝達衝刺AI電腦的企圖心，持續推出新款RTX AI電腦。PC也會運行AI強化的應用程式、內建數位人類，以不同方式體現在PC裡面，PC將成非常重要的AI平台；黃仁勳勾勒出的商機，有助於AI PC各零組件規格升級的潛在動能。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等指出，PC零組件族群除了處理器（NPU）升級外，皆有望受惠未來AI PC升級趨勢，受惠廠商包括記憶體（群聯、威剛）；電源供應器（群電、台達電）；散熱（奇鋐、雙鴻）；PCB（建鼎、瀚宇博）；麥克風與ISP（鈺太、松翰）；高速傳輸（祥碩、譜瑞-KY），以及PMIC（電源管理IC）、電池概念股等入列。

英特爾預估到2025年底，全球AI PC市場規模將超過1億台，市場也看好2025年AI PC滲透率預計逼近30％，2026年滲透率會超過50％，2027年AI PC將成爲主流、滲透率逼近80％。

法人也說，由於AI不是一個月或一季的趨勢，目前至少是未來一到兩年的趨勢，投資上只要找到未來具成長性、具發展潛力的族群，就算「當下買貴也不會買錯」，AI族群如同十年前蘋概股、五年前的特斯拉電動車概念股。

操作上，跌破5日線、10日線就可以買進布局。短線投資人建議買黑賣紅；長線投資人可以持續買黑攤低持有成本。在資金分割上，可以分成三等份、分批進場，分別買入AI概念的上、中、下游族群，分散投資種類，如半導體製造、零組件、組裝等廠，指標公司包括台積電、鴻海、奇鋐、雙鴻、創意、廣達等均是多頭指標。

黎方國表示，輝達財報優於預期，並對產業前景釋出樂觀看法，同時也宣布分拆股票，決議將股票1拆10，預計6月7日生效，讓突破1,000美元大關的股價能再恢復到使投資人較能接受的心理門檻、同時有望提升流動性。輝達此次拆股是近年來第二次，輝達三年前曾1股拆4股，拆股通常被視為向投資者傳遞公司事業成長、前景可期的訊號，輝達過去三年的股價承漲。