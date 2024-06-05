立法委員鄭正鈐5日與立法院交通委員會針對新竹地區交通建設至新竹市實地了解現況，在大新竹輕軌建設計畫議題，他也呼籲中央政府，目前已將大新竹輕軌計畫納入「桃竹苗大矽谷計畫」，就應提高經費分攤比例，以減輕地方政府的財政負擔。

鄭正鈐指出，塞車是新竹人的夢魘，新竹大眾運輸路網不足，大新竹輕軌總經費354.82億元，新竹市要負擔197.60億，對新竹市的財政是非常龐大的負擔。

他表示，2023年全國所得稅1兆8346億元，新竹市貢獻了3067億，占16.7％，但統籌分配稅款，僅分配到63.5億，只占了1.5％，對新竹市非常不公平。

鄭正鈐說，目前大新竹輕軌的工程經費中央只負擔55.99％，行政院已將大新竹輕軌計畫納入「桃竹苗大矽谷計畫」，就應該提高分擔比例，以中央84％、地方16％分攤比例補助輕軌工程經費，減輕地方政府財政負擔。

另，針對西濱快速公路鳳鼻至香山新建工程，鄭正鈐指出，公路局3月初在新竹市舉辦西濱快速公路鳳鼻至香山新建工程說明會，當地居民對於台61線銜接台68線系統交流道於港區落墩影響景觀，且未能提升南寮地區交通，表達強烈反對。

他表示，民眾建議取消台68系統交流道並於鳳岡及海埔路設置台61線上下匝道，公路局北區公路新建工程分局則責成顧問公司納入綜合規畫妥為評估，他並要求公路局必須與當地居民做好溝通，將當地民眾的意見納入評估規畫。

另，關於跨頭前溪替代道路，由於跨頭前溪替代道路已經延宕多年，新竹市則牽涉頭前溪都市計畫變更，一直未獲內政部都委會專案小組審查通過審議。因此市府希望藉由「竹科X計畫第2期」納入「桃竹苗大矽谷計畫」範圍，向行政院爭取認定為國家重大計畫後，推動頭前溪沿岸地區（竹科X2期） 都市計畫於內政部續審，並呼籲國科會盡速協助，改善新竹縣市之間交通壅塞的問題。