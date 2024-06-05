警方立刻啟動攔截圍捕，成功將蘇男壓制逮捕。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警南港分局員5日上午8時許，在南港車站前執勤時，發現一輛機車未裝後照鏡，遂將騎士攔下盤查，赫然發現騎士是逾期居留的越南籍移工。

23歲蘇姓移工見身分遭識破，在警方逮捕過程中竟趁隙反抗脫逃，警方立刻啟動攔截圍捕，舊莊派出所員警在市民大道八段325巷前，由數名員警合力將蘇男壓制逮捕。

警方調查，目前無業的蘇男逃逸逾10個月，已逾期居留違反入出國及移民法，警方將他移送移民署北市專勤隊進一步調查處理。