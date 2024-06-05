基隆市議會5日進行基隆市政府追加預算審議，民政處在這次追加預算中編列了門牌規畫設計相關經費，在議員深入追問下，民政處長張淵翔透露，新門牌將自今年7月起展開規畫設計階段，後續將在2025年、2026年編列2450萬元預算，全面更換基隆市約19.5萬面門牌。

基隆市政府民政處在這次的追加預算中編列了新台幣70萬元的門牌規畫設計經費。議員陳冠羽提醒市府，近年來包括屏東及新北市都曾發生門牌更換後的各種狀況，不僅門牌的辨識度很差，甚至短短5年內便發生門牌褪色情況，更有甚者影響了郵務投遞的工作。建議市府應納入郵務工作者的經驗，讓新換的門牌在耐用度、辨識度等方面，能夠符合實際使用上的需求。

議員鄭愷玲表示，市府分兩年進行全市汰換，建議可以在一年內便統一更換。議員連恩典則是建議，這次更換門牌應注意懸掛門牌的相關規範，以便民眾找路時的便利性。

基隆市政府民政處長張淵翔表示，基隆市的門牌已經40年未曾換新，市長謝國樑在訪視基層時也常接獲民眾反應。因此市府今年在追加預算中編列70萬元，用以規畫、設計門牌的新樣式，俾便後續統一更新全市19.5萬面門牌。

張淵翔指出，今年7月到年底將是新式樣門牌規畫設計階段，市府會請郵務士、宅配物流等業者會商，並參考意見。這筆預算除今年追加預算編列的70萬元規畫設計費用外，將於2025年及2026年度的總預算各自編列1350萬元及1100萬元。

另外，民政處戶政科也正在進行門牌自治條例修正的法規審議階段，後續將會配合新門牌換發擬定新收費標準。若民眾有數字忌諱，也可向戶政機構反映，得抽空不編，至於已編訂的門牌則可以由房屋所有權人申請變更，由戶政事務所逕行認定。