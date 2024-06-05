新北市一名國小四年級特教生，疑遭老師粗暴訓練走路及餵飯，學生痛得哇哇大叫，腿部也破皮流血，國民黨新北市議員林國春認為老師教導方式有違比例原則，要求教育局盡速調查。新北市長侯友宜說，除了調查清楚，也會透過在職訓練提醒特教師；教育局長張明文回應，已將老師調離現職接受調查，如屬實一定嚴懲不貸。

林國春今在議會播放影帶指出，接獲一群家長陳情，一名小四的特教生，今年2月遭老師強架在跑步機上走路，導致腿部破皮流血，也許老師對該名學生有感情，想協助對方走出生命中的脆弱時刻，但老師訓練看起來有違比例原則。侯友宜看了影片也訝異，強調一定會調查清楚。

林國春說，知道特教老師也很辛苦，但因該名老師對其他學生說，「下次換到你了」，讓其他學生怕到不敢去上課，其他老師看不下去錄影存證，建議老師暫時停職接受調查，調查期間先換其他代理老師，讓家長安心，其他學生也才肯上課，並要求教育局調查速度要快。

教育局補充，本案學校已依法進行校安及社政相關通報，並已召開校事會議，決議委員全數外聘，已督責盡速查察本案。教育局要求學校依法調查，校方已啟動調查程序，倘若調查屬實，將請學校依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」或「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」規定逕送相關會議審議，絕不寬貸。另將移送社會局進行裁罰。

教育局表示，目前學校已調整該師課務避免接觸該學生。調查期間，要求學校務必安排專業輔導／特教人員加強關懷支持及各項協助，以穩定學生在校生活及學習。

教育局補充，本案學校已依法進行校安及社政相關通報，並已召開校事會議，決議委員全數外聘，已督責盡速查察本案。教育局要求學校依法調查，校方已啟動調查程序，倘若調查屬實，將請學校依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」或「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」規定逕送相關會議審議，絕不寬貸。另將移送社會局進行裁罰。

教育局表示，目前學校已調整該師課務避免接觸該學生。調查期間，要求學校務必安排專業輔導/特教人員加強關懷支持及各項協助，以穩定學生在校生活及學習。