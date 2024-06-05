世界先進因有重大訊息待宣布，股票5日暫停交易，下午召開重訊記者會，宣布將與恩智浦半導體（NXP Semicondoctor）設立新加坡合資子公司VSMC，投資約78億美元興建首座12吋晶圓廠，目標2024年下半年動土、2027年量產，由持股6成的世界先進負責營運。

世界先進董事長方略表示，此投資計畫對雙方均意義重大。世界先進以行動展現公司持續專注本業、豐富及創新製造能量，強化自身在半導體供應鏈的關鍵地位，也符合恩智浦確保產能持續具成本競爭力、供應鏈控制力及地理韌性的混合式生產策略。

方略表示，新廠已有超過半數產能獲得客戶長期使用承諾。預計自2027年起，世界先進將可為市場提供8吋至12吋的高品質特殊製程晶圓製造服務，滿足全球車用、工業用、消費性電子、行動及行動裝置等終端市場需求。

方略指出，透過與恩智浦半導體設立合資公司，世界先進將可保留充足的營運現金，並維持提供投資人穩定現金股利的承諾，新廠目前已有超過一半產能獲得客戶預訂計畫及訂單，相信這是個能為多方帶來共贏的合作計畫。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭指出，此座晶圓廠總投資金額78億美元，其中68億美元用於資本支出，10億美元為支應營運資金、技術授權金等其他等。以來源觀察，40億美元為子公司股本、19億美元為保證金及使用費，世界先進分別挹注24億美元及7億美元。

黃惠蘭說明，世界先進合計將投入31億美元，首先會從現有手頭資金支應、部分來自客戶收取長約保證金，另考量台灣尚處於低利環境，應會進行銀行聯貸和借款。為維持公司健康財務結構，公司也評估辦理現金增資，目前預估負債比應不會超過60％。

此座新廠鎖定生產車用及工業用的混合信號、電源管理、邏輯晶片等，為長期需求穩健成長產品。較大折舊將自2026年起顯現、2027年影響較大，預估2025～2028年可能影響毛利率4～9個百分比，費用率估低於12％、量產後可降至約10％，月產能達逾3萬片時損平。