台中市議會教育文化委員會考察開箱綠美圖，議員對外來交通與營運有看法。（林欣儀攝）

全台唯一結合美術館與圖書館的「台中綠美圖」，主體工程已完工，預計明年底開館營運，台中市議會教育文化委員會5日考察並開箱綠美圖，多名議員關切未來兩館營運模式、周邊交通維持計畫與停車問題等。美術館館長賴依欣說，美術館將以感知的傳遞為主，盼打造重要城市品牌。

台中綠美圖占地2.6公頃，斥資52.9億元興建，由8棟盒子狀建築組合而成，內部設計採通透、透明元素拼湊，外牆則是白色金屬帷幕、玻璃帷幕與金屬框架營造出建築體的流動感，內部挑高設計、最高挑高處達27米高為國內最高，將成為台中新國際地標。

賴依欣指出，未來美術館開館後將帶入不同的國際展演、打造多元活動，盼透過跨領域藝術的可能性展開與國際對話，並尋求與國外館舍合作的可能性；內部將規畫典藏展品、展覽規畫與教育推廣等方向，並積極結合隔壁的圖書館創造線上活動連結與實體活動結合，更希望將展覽地點從館內延伸到館外的公園、城市各角落。

議員黃守達說，館方希望達到美術館、圖書館的串聯，但有何機制與方式能確保兩館營運模式達到成功串聯並引導圖書館的人潮能進入美術館？議員陳淑華則認為，水湳經貿園區重大建設已延宕許久，綠美圖明年開館一定不能再跳票；未來展演活動也應以台中在地藝術家為主，展現自己特色，並呈現「森林中美術館」的氛圍。

議員陳廷秀強調，綠美圖未來精彩可期，但周邊交通動線如何規畫？憂心鄰近的會展中心若也開始營運，恐形成該處交通隱憂。議員江肇國則說，近來富邦美術館門票票價問題掀起討論，綠美圖未來門票收費也應妥善規畫。

文化局長陳佳君表示，綠美圖周邊交通與停車問題將反映由交通局規畫；館內有3個樓層為美術館、圖書館互通，兩館也將成立小組負責對外服務，並透過國際與在地藝術家連展的方式拉起城市與國際的藝術對話。至於收費問題，國外有常設展免費、特展收費的營運模式，未來會溝通討論。