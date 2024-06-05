輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳魅力席捲全台，所到之處、吃了什麼都成關注焦點，其中一間夜市水果攤被他大讚非常好吃，引發不少人朝聖，老闆也透露黃喜歡芒果青、芭樂和番茄。營養師就提到，芒果青不僅開胃又可促進腸道蠕動，但其糖分偏高，因此糖尿病或血糖偏高者要注意攝取量。

黃仁勳日前在台大演講時點名通化夜市（臨江街觀光夜市）真的很棒，並特別提到一間開業43年的阿婆水果攤非常好吃，就位在街道中間的攤位上，推薦大家趕快去光顧，還說喜歡看到她這麼成功，引發熱烈討論。老闆事後受訪也透露，黃仁勳每次來都買很多樣，喜歡芒果青、芭樂和番茄。

關於水果攤老闆提及黃仁勳愛吃的3種水果，營養師夏子雯在個人粉專發文分享，芒果青又名「情人果」，採用土芒果的幼果所製成，是一種醃漬水果，酸甜的口感在夏天吃很開胃，還富含纖維等營養素，可促進腸道蠕動、有助於提升免疫力。

不過，夏子雯提醒，芒果青的糖分較高，因此糖尿病或血糖偏高者不建議吃過量；另外它的果酸含量也偏高，雖可提升消化能力，但亦會刺激胃酸分泌，適量食用較適當。

至於芭樂和番茄，夏子雯說，前者的維生素C含量居水果之冠，後者則是維生素A含量多，且兩者都富含礦物質鉀，對於降低血壓能發揮正面效益，都是很健康的水果。她並提醒，每天水果份量應控制在2～4份，一份約一個女生拳頭大，並盡量選擇不同顏色、不同種類尤佳，以獲得多元營養素。