實價登錄顯示，明曜百貨12、13樓建物坪數共約943.6坪，3月以每月232.1萬元出租，換算租金單價約每坪2,460元，該筆租賃交易備註「續租案件外牆作為廣告使用租金為未稅價；12樓為新租賃樓層、13樓為續租樓層。」

相較於過去台北市高總價租賃案實價登錄，多為蛋黃區的商辦大樓，此件登錄案則為極少見的百貨公司實價登錄，近年較大型的百貨公司的實登租案為2014年時UNIQLO以月租金220萬元租下明曜百貨地下室一樓。大家房屋企研室主任賴志昶表示，由於百貨公司招商多採抽成、或包底抽成招商，以純租賃租斷營業面積的相對較少，多以大面積需求或指標品牌為主。

賴志昶表示，隨著大巨蛋開幕，松山文創園區遊客人潮匯聚，東區商圈版圖往東蔓延。而在東區商圈東段的明曜百貨，本身即為東區老字號百貨，位捷運忠孝敦化出入口，近年來更引進「UNIQLO 台北全球旗艦店」等品牌，隨疫情後人潮回籠，也帶動更多品牌願意加碼或重返東區。