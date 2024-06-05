經濟部長郭智輝上任後，提到核三態度是可以當備用電力。但今天遭立委質疑核能是基載，全世界沒一個經濟部長是當備用電力。對此郭表示，因為核電還不確定(可用)，所以他才說是備用，但如果可(延役)法規通過，核二、核三都可以來檢修測試，可以用2、30年。

國民黨立委賴士葆在立法院經委會質疑，郭接部長後就變了，先前講到核能說只要有社會共識就可，現在卻說核三要當備用電力。

賴表示，全世界沒有一個經濟部長會說核電是備用，因為核電當然是基載電力。「你原來是生意人，大家有期待，希望你不要變成政客 ，但你越來越像政客。跟民進黨非核家園走，不敢談核電。」

郭智輝解釋，核能不是不能當基載，是受限法令規定，必須要降載(停機)，檢查後再上來，因為會不會上來不能確定，才說當備用。

郭在台下跟媒體解釋，他意思並非核三不能當基載，而是不能把不確定的東西當基載。就像40年車子，要再開就是要檢查。現在核三甚麼去開始維護開始維修，都沒辦法掌握。因無法一下就可開機送電，所以他才說當備載。

但只要修法解決，郭智輝強調，就可以開始準備做檢驗、測試 ，以及要預算這些事情。

只要都準備好，郭表示這可以用20、 30年，且這不僅是核三，也包括核二。當然法過了， 核二也需要檢查一下還可以開嗎？那些地方要修整。

經濟部補充，主要是核三即使修法通過延役，也還要做安全檢查、設備補強，並送給核安會審查，不確定還很大，因此才說列為備用，不列入確定供電機組行列。

因此，並非說一切通過沒問題後，核能只能備載偶而開起來用，並不是這意思。經濟部說，至於核二，除安檢外，還要先把乾式貯存場蓋好，把反應爐燃料棒拿出來，才能談延役。

郭智輝最後重申，核電還是要先解決法律問題， 但不是經濟部去提修法。自己電力政策首先要永續滿足大家用電 ，穩定供電品質，第三再努力降低用電者成本。