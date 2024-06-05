百老匯音樂劇四大名劇之一《西貢小姐》，由金牌製作人卡麥隆麥金塔許打造新版本，超過百人的巡演團隊近日來台進行北中南巡迴演出。上週高雄首站5場演出圓滿落幕，高亢動人的歌聲，加上道具和場景變化，讓劇迷們為之瘋狂，紛紛大推力薦《西貢小姐》此生必看。男主角Nigel、女主角Abigail及飾演工程師的Seann與製作人也提前拜訪下下站台南，走入台灣古都，今（5日）特地搶先來到台南文化中心和大家見面。

Nigel興奮表示：「知道台南是台灣的文化古都，有很多藝術文化的傳承，超級期待下週能夠在這邊演出，也希望到處走走逛逛台南！」Abigail則說：「能夠到台南這麼美麗的城市演出真的太棒了！高雄結束後台下觀眾反應都超好，我們接下來也會帶給台南最震撼的演出。」Seann也激動喊：「這一次全新製作的演出，我飾演的角色有別於先前的版本，是製作人卡麥隆親自為我量身打造的，一定會帶給大家最狂野最Fantastic的演出，希望能在台南見到大家！」

男主角Nigel（右起）、女主角Abigail及飾演工程師的Seann對於高雄觀眾的熱情反饋相當感動。（寬宏藝術提供）

台南市文化局副局長林韋旭也特別因應端午節準備了粽子要送給演員們，祝福《西貢小姐》演出順利，還贈送印有台南古都造型的餅乾，演員們也開心當場品嚐並大讚「很好吃」，同時準備簽名節目冊來回贈給副局長，場面非常溫馨，也希望下週來到台南演出可以非常順利。

《西貢小姐》將於6月8日至9日於台中歌劇院，6月14日至16日於台南文化中心，6月22日至7日在台北國家戲劇院演出，購票請洽寬宏售票、全台萊爾富、OK便利商店。